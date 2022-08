Ultime Notizie – Carburanti, giù prezzi benzina ma aumenta diesel (Di martedì 30 agosto 2022) Saliscendi sulla rete Carburanti oggi, con nuovi movimenti dei prezzi al rialzo sul diesel. In discesa, invece, il prezzo della benzina. Mentre le quotazioni internazionali dei prodotti risentono solo dell’effetto cambio (con i mercati rimasti fermi per bank holiday), oggi Eni aumenta infatti di 3 centesimi il diesel e taglia di 1 centesimo la benzina. In attesa di recepire gli ultimi interventi, il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio evidenzia solo assestamenti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 29 agosto, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,769 euro/litro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Saliscendi sulla reteoggi, con nuovi movimenti deial rialzo sul. In discesa, invece, il prezzo della. Mentre le quotazioni internazionali dei prodotti risentono solo dell’effetto cambio (con i mercati rimasti fermi per bank holiday), oggi Eniinfatti di 3 centesimi ile taglia di 1 centesimo la. In attesa di recepire gli ultimi interventi, il monitoraggio deipraticati sul territorio evidenzia solo assestamenti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 29 agosto, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,769 euro/litro ...

