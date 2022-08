Ultime Notizie – Arabia Saudita, donna condannata a 45 anni per post sui social (Di martedì 30 agosto 2022) Una donna Saudita, Nourah bint Saeed al-Qahtani, è stata condannata a 45 anni di carcere per aver scritto sui social post che “violano l’ordine pubblico” e minano “il tessuto sociale Saudita”. Lo scrive il Guardian, citando l’organizzazione per i diritti umani Democrazia per il mondo arabo (Dawn), che ha visionato documenti processuali. Dawn è stata fondata dal dissidente Saudita Jamal Khashoggi, barbaramente ucciso nel consolato del suo paese a Istanbul. I documenti esaminati offrono pochi dettagli sulle accuse contro la donna, di cui non si conoscono l’età e le circostanze dell’arresto. Le autorità sembrano averla condannata “solo per aver twittato le sue opinioni”, ha commentato Abdullah Alaoudh, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Una, Nourah bint Saeed al-Qahtani, è stataa 45di carcere per aver scritto suiche “violano l’ordine pubblico” e minano “il tessuto”. Lo scrive il Guardian, citando l’organizzazione per i diritti umani Democrazia per il mondo arabo (Dawn), che ha visionato documenti processuali. Dawn è stata fondata dal dissidenteJamal Khashoggi, barbaramente ucciso nel consolato del suo paese a Istanbul. I documenti esaminati offrono pochi dettagli sulle accuse contro la, di cui non si conoscono l’età e le circostanze dell’arresto. Le autorità sembrano averla“solo per aver twittato le sue opinioni”, ha commentato Abdullah Alaoudh, ...

