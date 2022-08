UFFICIALE – Napoli-Lecce, il comunicato del club azzurro (Di martedì 30 agosto 2022) In occasione di Napoli-Lecce la Società azzurra rivolge un comunicato ai tifosi azzurri che saranno presenti allo Stadio. Domani sera il Napoli sfiderà il Lecce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 30 agosto 2022) In occasione dila Società azzurra rivolge unai tifosi azzurri che saranno presenti allo Stadio. Domani sera ilsfiderà il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

RealPiccinini : Ufficiale il calendario delle prime 4 partite in esclusiva su @PrimeVideoIT. Non ci possiamo lamentare… ?? Felice di… - claudioruss : UFFICIALE - Francesco Calzona, ex collaboratore di #Spalletti al #Napoli, è il nuovo ct della nazionale della Slova… - sscnapoli : La maglia per le notti di Champions League ?? ?? Europe Home Kit ?? ORA DISPONIBILE! ?? ?? Official Web Store SSC Napoli… - ilnapolionline : UFFICIALE - Napoli-Lecce, il club azzurro aggiorna sull'apertura dei cancelli - - napolista : #Italiano fa lo struzzo: «Il tifo col #Napoli? È stata una serata bellissima, grazie. Ci toglieremo soddisfazioni»… -