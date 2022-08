Udinese-Fiorentina | Italiano | “Non sarà facile | abbiamo speso tante energie”

(Di martedì 30 agosto 2022) “Non sono poche le gare chedisputato,tenuto alta l’attenzione e giocato bene.giocato belle partite superando il playoff, o con la bella prestazione col Napoli. Tutto sta andando come da programma”. Lo ha detto l’allenatore della, Vincenzo, al sito ufficiale del club viola prima della trasferta sul campo dell’: “Nondomani:e ci sono ancora giocatori da recuperare. Affrontiamo una delle squadre che fa della fisicità il suo punto di forza e andremo in difficoltà, noi rispondiamo con atteggiamento battagliero. I bianconeri hanno dimostrato di avere qualità in tutti i reparti. Avranno entusiasmo perché sono reduci da ...

sportface2016 : #UdineseFiorentina, #Italiano: 'Non sarà facile, abbiamo speso tante energie' - Gabbolo : @AndreCardi Sassuolo-Milan 1-2 Inter-Cremonese 4-0 Roma-Monza 4-1 Empoli-Verona 2-2 Sampdoria-Lazio 1-1 Udinese-Fio… - sportli26181512 : Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: aggiornamenti: Sottil col dubbio tra Nuytinck e Bijol. Italiano deve valut… - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole di #Italiano alla vigilia della gara contro l’#Udinese - Fiorentinanews : #Italiano: 'L'#Udinese ha forza fisica e qualità in tutti i reparti. Conterà molto l'aspetto mentale' #Fiorentina -

E' ora di puntare su Patric FLOP: Villar è ancora fuori fase RISCHIATUTTO: Pedrito, anche dalla panchina, è un'ottima sceltaUDINESE -mercoledì ore 18:30(3 - 5 - 2): Silvestri; ...La multa allaIn attesa degli sviluppi rispetto alla vicenda, il club toscano è stato ...lo scorso anno Il Milan campione d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro l', ...“Non sono poche le gare che abbiamo disputato, abbiamo tenuto alta l’attenzione e giocato bene. Abbiamo giocato belle partite superando il playoff, o con la bella prestazione col Napoli. Tutto sta and ...UDINE - C’è il dubbio in difesa per l'Udinese tra Nuytinck e Bijol. Pereyra ancora esterno destro in attesa dell’arrivo di un cursore su questa fascia. Qui Fiorentina: da valutare le condizioni di Gon ...