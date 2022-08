Ucraina, Mosca denuncia: 'Kiev bombarda Zaporizhzhia, vuole bloccare la missione Aiea' (Di martedì 30 agosto 2022) Due esplosioni sono state registrate vicino all'impianto di stoccaggio del combustibile esaurito della centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo hanno reso noto oggi funzionari di Energodar, la cittadina ... Leggi su globalist (Di martedì 30 agosto 2022) Due esplosioni sono state registrate vicino all'impianto di stoccaggio del combustibile esaurito della centrale nucleare di: lo hanno reso noto oggi funzionari di Energodar, la cittadina ...

