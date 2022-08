Ucraina | missili Russia contro città Zaporizhzhia

(Di martedì 30 agosto 2022) Kiev, 30 ago. (Adnkronos) - Laha lanciato un attaccosticoladi, nel sud-est dell'. Lo ha riferito Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare della regione, su Telegram. "Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime. Finora non sono stati individuati danni significativi alle infrastrutture", ha affermato, mentre si avvicina l'inizio della missione degli esperti dell'Aiea che dovranno verificare la situazione all'interno della centrale nucleare situata a sud delladi, a Energodar. Il team di ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica è infatti arrivato a Kiev, ha riferito il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, citato dal Guardian. Secondo Grossi, la missione ...

Kiev, 30 ago. La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina. Lo ha riferito Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare della ...