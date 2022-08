Ucraina, l’Ue ora si mette l’elmetto: “Addestriamo i soldati di Kiev” (Di martedì 30 agosto 2022) Nuova missione dell’Unione Europea: addestrare i militari ucraini. I leader degli Stati membri, in occasione del vertice dei ministri della Difesa, si riuniranno proprio oggi a Praga per valutare la proposta. “Questa è la via la più ragionevole in una guerra che dura da tempo e che sembra essere destinata a durare ancora”, ha dichiarato a riguardo il capo della diplomazia europea Joseph Borrell. “Ecco perché è richiesto uno sforzo non solo in termini di forniture di attrezzature ma anche in termini di formazione e aiuti per l’organizzazione dell’esercito”. Il coinvolgimento dell’Unione Europea, come si evince dalle parole di Borrel, rischia ovviamente di inasprire le tensioni in questa guerra allontanando ancor di più la via diplomatica. Il piano prevede che gli ucraini vengano addestrati non in territorio di guerra, ma in altri Stati per evitare il rischio di un coinvolgimento diretto ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 30 agosto 2022) Nuova missione dell’Unione Europea: addestrare i militari ucraini. I leader degli Stati membri, in occasione del vertice dei ministri della Difesa, si riuniranno proprio oggi a Praga per valutare la proposta. “Questa è la via la più ragionevole in una guerra che dura da tempo e che sembra essere destinata a durare ancora”, ha dichiarato a riguardo il capo della diplomazia europea Joseph Borrell. “Ecco perché è richiesto uno sforzo non solo in termini di forniture di attrezzature ma anche in termini di formazione e aiuti per l’organizzazione dell’esercito”. Il coinvolgimento dell’Unione Europea, come si evince dalle parole di Borrel, rischia ovviamente di inasprire le tensioni in questa guerra allontanando ancor di più la via diplomatica. Il piano prevede che gli ucraini vengano addestrati non in territorio di guerra, ma in altri Stati per evitare il rischio di un coinvolgimento diretto ...

