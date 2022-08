Ucraina | l’analista | “Ecco perché la Russia non può perdere Kherson”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ un’operazione che, al di là di come andrà, “ha una valenza politica e anche militare enorme”,“una potenza nucleare che era forse la seconda o terza forza militare al mondo non è riuscita in più di sei mesi a sfondare” e anche se “non sappiamo come andrà la controffensiva”“oggi di fatto ladeve subirla”. Parla così con l’Adnkronos Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca dello Iai, passati più di sei mesi dall’inizio del conflitto indopo l’invasione russa e poche ore dall’annuncio degli ucraini dell’inizio della “fase attiva” della controffensiva nel sud. Una “operazione lenta e pianificata”, non “un’offensiva su vasta scala”, ma che sarà vincente, secondo le parole di Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, mentre scontri armati ...