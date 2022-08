Ucraina, la Santa Sede: “Dal Papa una chiara condanna della guerra avviata dai russi” (Di martedì 30 agosto 2022) Città del Vaticano – Il discorso di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina pronunciato al termine dell’Udienza generale del 24 agosto (leggi qui) va letto “come una voce alzata in difesa della vita umana e dei valori connessi ad essa, e non come prese di posizione politica”. In particolare sulla “guerra di ampie dimensioni in Ucraina, iniziata dalla Federazione Russa, gli interventi del Santo Padre Francesco sono chiari e univoci nel condannarla come moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega”. Lo afferma oggi, a quasi una settimana di distanza dalle parole che hanno provocato lo scontro diplomatico con Kiev, la Santa Sede in una nota. “Nel contesto della guerra in ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022) Città del Vaticano – Il discorso diFrancesco sullainpronunciato al termine dell’Udienza generale del 24 agosto (leggi qui) va letto “come una voce alzata in difesavita umana e dei valori connessi ad essa, e non come prese di posizione politica”. In particolare sulla “di ampie dimensioni in, iniziata dalla Federazione Russa, gli interventi del Santo Padre Francesco sono chiari e univoci nelrla come moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega”. Lo afferma oggi, a quasi una settimana di distanza dalle parole che hanno provocato lo scontro diplomatico con Kiev, lain una nota. “Nel contestoin ...

