Ucraina | Kiev al contrattacco | a Mosca i droni dell’Iran

Varcata la soglia dei 6 mesi, la guerra in Ucraina sale di livello. Kiev ha lanciato una controffensiva a Sud, nella regione di Kherson, occupata dai russi. Mosca ha ottenuto la prima fornitura di droni dall'Iran. Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia atomica delle Nazioni Unite, sono arrivati in Ucraina. Visiteranno, da domani 31 agosto, l'impianto nucleare di Zaporizhzhia. "Dobbiamo proteggere la sicurezza della più grande struttura nucleare dell'Ucraina e dell'Europa", ha sottolineato Rafael Grossi, il capo dell'Aiea che guida la missione sul campo. Del team fa parte anche uno scienziato italiano: Massimo Aparo. Immagini satellitari hanno mostrato quattro buchi sul tetto di uno degli edifici della centrale. Il governatore della regione nominato dai russi, Vladimir Rogov, ha accusato ...

