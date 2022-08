Ucraina, il Washington Post: l’Iran consegna alla Russia i droni d’attacco. Il Cremlino smentisce (Di martedì 30 agosto 2022) La guerra in Ucraina diventa, sempre di più, la prima guerra fra droni così come la guerra del Golfo era stata la prima guerra social. Kiev ha utilizzato fino ad ora, già dalle prime settimane del conflitto, droni da combattimento di fabbricazione turca per colpire mezzi di trasporto e l’artiglieria russi. E ora la Russia, secondo il Washington Post, ha deciso di affiancare ai suoi armamenti lo stesso genere di supporto tattico e ha ricevuto il primo carico di decine di droni da combattimento di fabbricazione iraniana destinati proprio alla guerra in Ucraina. Ma il Cremlino smentisce: “Il Washington Post, purtroppo, ha pubblicato molte informazioni false ultimamente”, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) La guerra indiventa, sempre di più, la prima guerra fracosì come la guerra del Golfo era stata la prima guerra social. Kiev ha utilizzato fino ad ora, già dalle prime settimane del conflitto,da combattimento di fabbricazione turca per colpire mezzi di trasporto e l’artiglieria russi. E ora la, secondo il, ha deciso di affiancare ai suoi armamenti lo stesso genere di supporto tattico e ha ricevuto il primo carico di decine dida combattimento di fabbricazione iraniana destinati proprioguerra in. Ma il: “Il, purtroppo, ha pubblicato molte informazioni false ultimamente”, ...

