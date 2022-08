Tutto quello da sapere sulla storica 31^ edizione della Partita del Cuore (Di martedì 30 agosto 2022) È Tutto pronto per la 31^ edizione della Partita del Cuore, l’evento benefico che vede per protagonista la Nazionale italiana cantanti. Se quella dello scorso anno era stata un’edizione storica, perché per la prima volta dalla sua nascita la Partita del Cuore era stata trasmessa sulla tv commerciale anziché sulla televisione di Stato, l’edizione 2022 vedrà il ritorno in grande stile sulle reti Rai. Possiamo dunque considerare conclusa la parentesi Mediaset, tanto breve quanto sfortunata, a causa delle discussioni scoppiate subito dopo la denuncia di Aurora Leone (attrice dei The Jackal) per le frasi sessiste e discriminatorie ricevute da Gianluca Pecchini (direttore generale ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) Èpronto per la 31^del, l’evento benefico che vede per protagonista la Nazionale italiana cantanti. Se quella dello scorso anno era stata un’, perché per la prima volta dalla sua nascita ladelera stata trasmessatv commerciale anzichételevisione di Stato, l’2022 vedrà il ritorno in grande stile sulle reti Rai. Possiamo dunque considerare conclusa la parentesi Mediaset, tanto breve quanto sfortunata, a causa delle discussioni scoppiate subito dopo la denuncia di Aurora Leone (attrice dei The Jackal) per le frasi sessiste e discriminatorie ricevute da Gianluca Pecchini (direttore generale ...

