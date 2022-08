Turris | c’è anche l’annuncio | i corallini ripartono da Padalino

Turris, c’è anche l’annuncio: i corallini (ri)partono da Padalino (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – La Turris ha comunicato di aver affidato l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra a Pasquale Padalino, che ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva. Nato a Foggia nel 1972, Padalino ha legato alla squadra della sua città la prima parte di una carriera da calciatore caratterizzata da oltre 200 presenze in serie A, assumendo la guida tecnica dello stesso Club rossonero nella ripartenza dalla D nel 2012 (fino all’ammissione alla nuova Lega Pro a categoria unica) e, successivamente, in serie B nel corso della stagione 2018-19. Durante il percorso da allenatore, in cui ha adattato a diversi sistemi di gioco le sue idee di calcio propositivo, ha guidato tra i professionisti anche ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Laha comunicato di aver affidato l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra a Pasquale, che ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva. Nato a Foggia nel 1972,ha legato alla squadra della sua città la prima parte di una carriera da calciatore caratterizzata da oltre 200 presenze in serie A, assumendo la guida tecnica dello stesso Club rossonero nella ripartenza dalla D nel 2012 (fino all’ammissione alla nuova Lega Pro a categoria unica) e, successivamente, in serie B nel corso della stagione 2018-19. Durante il percorso da allenatore, in cui ha adattato a diversi sistemi di gioco le sue idee di calcio propositivo, ha guidato tra i professionisti...

Luxgraph : Serie C, Canzi non è più l'allenatore della Turris - sportli26181512 : Serie C, la Turris ha esonerato l'allenatore Canzi: Salta la panchina dell'ex Olbia e Cagliari Primavera a una sett… - CentotrentunoC : #SerieC ?? Termina dopo poche settimane l'avventura dell'ex #Cagliari e #Olbia Max Canzi sulla panchina della Turr… - lst_glc : Dopo i tanti casi della scorsa stagione, con 11 squadre a cambiare tecnico almeno una volta durante la stagione, il… - NapoliToday : #Calcio FOTO - Serie C, è il giorno dei calendari: il percorso di Turris, Juve Stabia e Giugliano… -

Avellino, dilemma attacco: tutto in poche ore. Giugliano al "Partenio" Sin dalle prime settimane dell'estate si era aperta la pista Turris . La società corallina è chiamata a ridefinire la guida tecnica dopo la scelta di esonerare Max Canzi prima dell'avvio ufficiale ... V. Francavilla, Patierno salta la prima, Calabro studia le soluzioni Appuntamento alle 20.30 domenica allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco per affrontare la Turris del neo tecnico Padalino che ha sostituito l'esonerato Canzi. M. C, La Bari Calcio Sin dalle prime settimane dell'estate si era aperta la pista. La società corallina è chiamata a ridefinire la guida tecnica dopo la scelta di esonerare Max Canzi prima dell'avvio ufficiale ...Appuntamento alle 20.30 domenica allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco per affrontare ladel neo tecnico Padalino che ha sostituito l'esonerato Canzi. M. C, Bari, altra uscita in arrivo La Turris è su De Risio