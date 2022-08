Turismo, aiuti per 1,4 mld alle imprese: intesa tra tra Ministero, Cdp e Abi (Di martedì 30 agosto 2022) Ministero del Turismo, Cdp e Abi hanno firmato una convenzione che mette a disposizione delle imprese del settore turistico fino a 1,4 miliardi di finanziamenti agevolati, a favore di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita’ ambientale e innovazione digitale. “Gli incentivi – si legge in un comunicato – potranno essere riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture ricettive all’aria aperta e che svolgono attivita’ agrituristica, alle imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022)del, Cdp e Abi hanno firmato una convenzione che mette a disposizione delledel settore turistico fino a 1,4 miliardi di finanziamenti agevolati, a favore di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita’ ambientale e innovazione digitale. “Gli incentivi – si legge in un comunicato – potranno essere riconosciutialberghiere,strutture ricettive all’aria aperta e che svolgono attivita’ agrituristica,del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

