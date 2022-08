TS Inter, Inzaghi spiazzato dalla scelta di Zhang su Acerbi (Di martedì 30 agosto 2022) Inzaghi spiazzato dalla scelta di Zhang di stoppare l’operazione Acerbi In casa Inter tiene ancora banco il no di Steven Zhang all’arrivo a Milano di Francesco Acerbi. La scelta del presidente nerazzurro, riporta Tuttosport, ha spiazzato Inzaghi che non si aspettava uno stop alle trattative arrivati a questo punto del mercato. “Quanto accaduto, ha spiazzato Simone Inzaghi che ha sottolineato nelle ultime settimane la necessità di riempire la casella lasciata aperta dall’addio di Ranocchia. Il tecnico ha convinto Marotta e Ausilio ad avviare un’opera di persuasione su Zhang per convincerlo a dare il via libera ... Leggi su intermagazine (Di martedì 30 agosto 2022)didi stoppare l’operazioneIn casatiene ancora banco il no di Stevenall’arrivo a Milano di Francesco. Ladel presidente nerazzurro, riporta Tuttosport, hache non si aspettava uno stop alle trattative arrivati a questo punto del mercato. “Quanto accaduto, haSimoneche ha sottolineato nelle ultime settimane la necessità di riempire la casella lasciata aperta dall’addio di Ranocchia. Il tecnico ha convinto Marotta e Ausilio ad avviare un’opera di persuasione super convincerlo a dare il via libera ...

FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - Inter : Le parole di mister Simone Inzaghi e del Vice President Zanetti dopo il sorteggio del girone di Champions ???? - Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 33 D'… - OnolyH : @DucaAndrea85 Speriamo che, per il bene di Skriniar, vada al PSG. Voglio il CAOS più totale all'Inter. Voglio veder… - fantinfr19 : GdS - Inter, con la Cremonese non puoi provare la difesa a 4? Inzaghi non ci pensa -