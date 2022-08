TRUFFE | I SEGNALI DI PERICOLO NELLE OFFERTE DI LAVORO FALSE E COME PROTEGGERSI

(Di martedì 30 agosto 2022) In questo articolo vediamo insieme quali sono idiche ci indicano che l’offerta diche stiamo valutando potrebbe essere una truffa. Ecco la lista dei punti per cui occorre dubitare sulledi: Sei stato contattato tramite domini e-mail non aziendali e applicazioni di teleconferenza. Sii scettico sui colloqui diche si verificano online tramite chat istantanea. L’anonimato associato alla chat istantanea può aumentare la probabilità che ti vengano poste domande personali non correlate alla posizione lavorativa, che possono segnalare che il colloquio è una truffa. Hai a che fare con un account per l’offerta diche è stato creato di recente. Che si tratti del profilo dell’azienda che ha elencato un ...

Internazionale

Internet è diventato uno degli strumenti più utilizzati per le, ma ci sonodi allarme che ci possono aiutare a non cadere vittime di chi ci promette rendimenti da sogno. Non avere ...Internet è diventato uno degli strumenti più utilizzati per le, ma ci sonodi allarme che ci possono aiutare a non cadere vittime di chi ci promette rendimenti da sogno. Non avere ... Truffatori affidabili - Dan McCrum Fatali i depositi milionari all'anziano padre del dirigente della compagnia di idocarburi Ina. In manette anche il presidente dell'Ordine croato degli avvocati ...Sono decine e decine le segnalazioni che i cittadini mi stanno inviando in queste ore riguardo a gravi fenomeni di bagarinaggio e truffa per la rivendita ...