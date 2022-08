Trovato morto lo stambecco salvato dalla scatoletta di tonno

(Di martedì 30 agosto 2022) Non ce l'ha fatta losoccorso nei giorni scorsi per aver ingerito unadiarrugginita. L'intervento dei vigili del fuoco e del veterinario sulle Dolomiti bellunesi, nei pressi del lago di Sorapis, era andato a buon fine e l'animale era salvo. Durante un controllo successivo però loè stato

... l'ungulato non ce l'ha fatta, è statodurante un controllo. L'animale era denutrito perché impossibilitato a mangiare per lungo tempo. Con l'intervento che aveva permesso di liberarlo ...Dopo essere stato aiutato domenica scorsa da una guardia provinciale di Belluno e da un veterinario al lago di Sorapis, l'ungulato non ce l'ha fatta, è statodurante un controllo. L'... Trovato morto in casa un uomo di 56 anni E' morto in Brasile l'ultimo membro di un gruppo indigeno della foresta amazzonica che non aveva mai avuto contatti col mondo esterno. L'uomo, di ...L'ungulato salvato domenica, un maschio di 10 o 11 anni, è stato trovato senza vita durante un controllo: era molto denutrito ...