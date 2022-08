fanpage : Aveva tra i 15 e i 17 anni e la sua speranza era quella di riuscire a infilarsi nel camion e raggiungere l'Europa.… - UnioneSarda : #Italia - Lo stambecco liberato dalla scatoletta di tonno non ce l’ha fatta: trovato morto nei boschi - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Trovato morto lo stambecco salvato da scatoletta tonno Intervento veterinario l'aveva rimossa,… - AntaniCardani : RT @QLexPipiens: Lucca, cinquantenne trovato morto in casa - valentinadigrav : RT @RaiNews: È stato trovato morto l’ultimo membro di una tribù indigena brasiliana. L’uomo, di circa 60 anni, viveva nelle foreste dello s… -

La Gazzetta di Lucca

... una volta, lo hanno anestetizzato da circa 2mila metri di distanza con la tele - anestesia. Successivamente raggiunto e sedato, il veterinario ha potuto constatare come la scatoletta ...Dopo essere stato aiutato domenica scorsa da una guardia provinciale di Belluno e da un veterinario al lago di Sorapis, l'ungulato non ce l'ha fatta, è statodurante un controllo. L'... Trovato morto in casa un uomo di 56 anni Lo stambecco soccorso perché trovato con una scatoletta di tonno in bocca è morto. Dopo essere stato aiutato domenica scorsa da una guardia provinciale di Belluno e da un veterinario al lago di Sorapi ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...