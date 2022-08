Tromba d’aria in Italia, spazzati via lettini e ombrelloni: ci sono feriti (Di martedì 30 agosto 2022) In meteorologia una Tromba d’aria, tornado o tùrbine, è un violento vortice a scala locale che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il terreno. A causa del cambiamento climatico questo tipo di fenomeno atmosferico si sta sempre più verificando anche in Italia, soprattutto nelle zone costiere. Ad esempio, nella giornata di ieri 29 Agosto 2022, una violenta Tromba d’aria ha colpito il litorale di Torre San Giovanni, una frazione in provincia Lecce, pioggia e vento si sono abbattuti sull’arenile. Vediamo nel dettaglio i danni.



