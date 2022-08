Tre giorni per “fare ciò che serve”: cosa può succedere nelle ultime ore di mercato dell’Atalanta (Di martedì 30 agosto 2022) Bergamo. Con l’acquisto di Rasmus Højlund si è chiusa la telenovela dell’attaccante, del tanto agognato rinforzo per il reparto offensivo a cui ha spesso fatto allusioni neanche troppo velate Gian Piero Gasperini. Il mercato dell’Atalanta, però, è tutt’altro che chiuso con l’acquisto del classe 2003: negli ultimi tre giorni può ancora succedere di tutto. “So di cosa ha bisogno questa squadra, non so se basteranno 4 giorni per far ciò che serve”, diceva il Gasp dopo lo 0-1 di Verona parlando degli scenari ipotetici nelle ultime ore della finestra estiva. I giorni intanto sono diventati 3 e le esigenze del mister certamente non sono cambiate. In uscita sono tre i candidati alla partenza: Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 agosto 2022) Bergamo. Con l’acquisto di Rasmus Højlund si è chiusa la telenovela dell’attaccante, del tanto agognato rinforzo per il reparto offensivo a cui ha spesso fatto allusioni neanche troppo velate Gian Piero Gasperini. Il, però, è tutt’altro che chiuso con l’acquisto del classe 2003: negli ultimi trepuò ancoradi tutto. “So diha bisogno questa squadra, non so se basteranno 4per far ciò che”, diceva il Gasp dopo lo 0-1 di Verona parlando degli scenari ipoteticiore della finestra estiva. Iintanto sono diventati 3 e le esigenze del mister certamente non sono cambiate. In uscita sono tre i candidati alla partenza: Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi ...

