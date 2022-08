Transizione energetica | Elon Musk | “Puntare su gas e petrolio nel breve termine”

(Di martedì 30 agosto 2022) “Neldovremoancora sue gas, o la civiltà crollerà”. Non è il monito interessato di qualche multinazionale petrolifera bensì quello di, patron della Tesla nonché promotore più illustre della mobilità elettrica. Parole che l’imprenditore di origini sudafricane ha pronunciato nel corso della conferenza sull’energia di ONS Foundation, in Norvegia.ha pure sottolineato come laalle fonti energetiche rinnovabili abbisogni di tempi lunghi. “Una delle sfide più grandi che il mondo abbia mai dovuto affrontare è laverso l’energia sostenibile e verso un’economia sostenibile”, ha dettoevidenziando la stretta correlazione fra i due fattori. Ecco perché, ...

