sportli26181512 : Trabzonspor, interesse per Icardi: Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Trabzonspor sarebbe interessato a Icard… - asromaliveit1 : ?? Il Trabzonspor guarda con interesse anche a Eldor #Shomurodov. L'attaccante uzbeko piace ai turchi che vogliono… -

TUTTO mercato WEB

... il calciatore gradisce la destinazione.19.03 - Rafinha priorità per il: manca l'...con Sartori il direttore sportivo'17.23 - Il manager del West Ham David Moyes ha confermato l'...Poi per il classe '97 c'è stato anche l'del, scartata però dal calciatore. Fuori dal progetto c'è pure Bakayoko che ha un ingaggio elevato e quindi non facile da piazzare. Le ... Rafinha fuori dai piani del PSG: spunta l'ipotesi Trabzonspor. Ma prima deve svincolarsi Bremen - Wer wechselt zum SV Werder Bremen, wer verlässt den Verein und schließt sich einem neuen Club an Was plant Werder-Sportchef Frank Baumann für die Sommer-Transferphase Und welche Ex-Bremer f ...Fodè Ballo-Toure, terzino sinistro del Milan, vuole convincere Pioli e restare in rossonero: rifiutato il concreto interesse del Trabzonspor Come riferito da Tuttosport, Ballo-Toure non ha nessuna int ...