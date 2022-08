Totti può asfaltare Ilary Blasi in tribunale: che avvocato schiera contro la ex (Di martedì 30 agosto 2022) Dal gossip allo showbiz: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non finisce solo sui giornali, ma anche in tribunale. Carte bollate e avvocati. Stavolta, sembra che l'ex capitano della Roma abbia scelto un vero big del Foro. «Ha chiamato Annamaria Bernardini De Pace», tuona il sito Leggo. Potrebbe essere proprio questo il vero asso nella manica dell'ex Capitano. L'indiscrezione spunta sul settimanale Novella2000. Pare che l'ex capitano giallorosso voglia ottenere una separazione consensual (lui e Ilary, lo ricordiamo, hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel). Il settimanale diretto da Roberto Alessi, ricostruisce un po' tutta la vicenda. La Bernardini de Pace ”potrebbe chiedere che la casa di famiglia, la villa dell'Eur da 25 stanze, resti ai figli e che siano i genitori ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Dal gossip allo showbiz: la separazione tra Francesconon finisce solo sui giornali, ma anche in. Carte bollate e avvocati. Stavolta, sembra che l'ex capitano della Roma abbia scelto un vero big del Foro. «Ha chiamato Annamaria Bernardini De Pace», tuona il sito Leggo. Potrebbe essere proprio questo il vero asso nella manica dell'ex Capitano. L'indiscrezione spunta sul settimanale Novella2000. Pare che l'ex capitano giallorosso voglia ottenere una separazione consensual (lui e, lo ricordiamo, hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel). Il settimanale diretto da Roberto Alessi, ricostruisce un po' tutta la vicenda. La Bernardini de Pace ”potrebbe chiedere che la casa di famiglia, la villa dell'Eur da 25 stanze, resti ai figli e che siano i genitori ad ...

