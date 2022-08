Torino, nuovi contatti per un centrocampista (Di martedì 30 agosto 2022) Prosegue la trattativa del Torino per Samuel Moutoussamy, centrocampista francese di proprietà del Nantes. Ivan Juric ha espressamente... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Prosegue la trattativa delper Samuel Moutoussamy,francese di proprietà del Nantes. Ivan Juric ha espressamente...

FcInterNewsit : Serie A, comunicati i nuovi orari: contro il Torino in campo sabato alle 18, sarà lunch match a Udine - grittylady : Torino è bellissima ma ho paura di tornare al Parco del Valentino e fare confronti impietosi, e pure ingiusti, con… - Praetismo : RT @ToroFcfan: Nuovi contatti del #Torino con l'#HellasVerona. I #granata sono in trattativa per #Ilic e #Tameze. Si proverà a chiudere per… - ToroFcfan : Nuovi contatti del #Torino con l'#HellasVerona. I #granata sono in trattativa per #Ilic e #Tameze. Si proverà a chi… - Vincenzo140893 : RT @Seby_Sarno_: ??La trattativa tra la #Juventus è il #Psg per #Paredes non è assolutamente saltata. Nella giornata di domani ci saranno n… -