Torino-Napoli: il punto su Meret (Di martedì 30 agosto 2022) Alex Meret negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare il Napoli, nel caso in cui alla corte di Luciano Spalletti dovesse arrivare un nuovo... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Alexnegli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare il, nel caso in cui alla corte di Luciano Spalletti dovesse arrivare un nuovo...

MGSVfutbol : August 30. Sassuolo vs AC Milan Inter Milan vs Cremonese Romavs Monza August 31. Empoli vs Hellas Verona Sampdor… - sportli26181512 : Torino-Napoli: il punto su Meret: Alex Meret negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare il Napoli, nel caso i… - CagliariNews24 : Nandez, Napoli e Torino restano in corsa per l’ultimo affondo #Cagliari - quieto62 : @PinoNapoliNY @ValerioSal28 Due umili cose: uno, se si riesce, sempre meglio non coinvolgere terzi in discussioni p… - Luxgraph : Ricci, il maratoneta sempre più necessario al Torino -