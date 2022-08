TFA sostegno VIII ciclo: corso di preparazione per l’accesso alla specializzazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro fino al 31 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) Oltre 70 ore di video lezioni, oltre 500 pagine di materiali didattici, più di 100 test ufficiali degli anni precedenti e simulatore EDISES con migliaia di quesiti per prepararsi alla prova preselettiva. Requisiti di accesso per Infanzia, Primaria e Scuola secondaria di I e II grado Le prove da superare: test preselettivo (è superato da un numero L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Oltre 70 ore di video lezioni, oltre 500 pagine di materiali didattici, più di 100 test ufficiali degli anni precedenti eEDISES con migliaia di quesiti per prepararsiprova. Requisiti di accesso per Infanzia, Primaria e Scuola secondaria di I e II grado Le prove da superare: test preselettivo (è superato da un numero L'articolo .

