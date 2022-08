Test degli obiettivi di coppia: avete gli stessi oppure no? (Di martedì 30 agosto 2022) Oggi abbiamo deciso di proporti un Test degli obiettivi di coppia. Hai quattro opzioni tra cui scegliere: chissà se sceglierete lo stesso! Lo sappiamo tutti: l’amore non è quella favola senza troppi problemi che ci raccontano i film e i libri! Amarsi vuol dire anche lavorare duramente per il proprio futuro insieme, darsi da fare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 30 agosto 2022) Oggi abbiamo deciso di proporti undi. Hai quattro opzioni tra cui scegliere: chissà se sceglierete lo stesso! Lo sappiamo tutti: l’amore non è quella favola senza troppi problemi che ci raccontano i film e i libri! Amarsi vuol dire anche lavorare duramente per il proprio futuro insieme, darsi da fare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

makkox : messaggi che sembrano test per scimpanzé. Politici scarsi a comunicare, o politici che si adeguano all'idea che ha… - La__Ba__ : RT @makkox: messaggi che sembrano test per scimpanzé. Politici scarsi a comunicare, o politici che si adeguano all'idea che hanno degli el… - Valei59 : RT @CBugliano: ?? ELEZIONI 2022: PER POTER VOTARE È NECESSARIO SUPERARE UN TEST ATTITUDINALE Secondo alcuni cittadini questo sarebbe discri… - fracarabini : RT @makkox: messaggi che sembrano test per scimpanzé. Politici scarsi a comunicare, o politici che si adeguano all'idea che hanno degli el… - claudio3655 : RT @makkox: messaggi che sembrano test per scimpanzé. Politici scarsi a comunicare, o politici che si adeguano all'idea che hanno degli el… -