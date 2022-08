Tessera sanitaria senza chip, prenotazioni visite a rischio: il piano del Lazio (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Il rischio della Tessera sanitaria senza chip, dovuta alla carenza dei semiconduttori per la produzione dei microcircuiti, potrebbe mettere in crisi il sistema di prenotazione delle visite mediche. “Per noi sicuramente è un disagio”, spiega all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. “Il problema per le tessere sanitarie ci sarà non appena scadranno e arriveranno le nuove – prosegue D’Amato – La cosa anomala è che scade quella con il chip e viene sostituita da una senza. Anziché andare avanti si va indietro”. La Regione Lazio come si sta preparando a questa eventualità? “Stiamo creando una task force con Laziocrea e le Asl per anticipare eventuali ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Ildella, dovuta alla carenza dei semiconduttori per la produzione dei microcircuiti, potrebbe mettere in crisi il sistema di prenotazione dellemediche. “Per noi sicuramente è un disagio”, spiega all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione. “Il problema per le tessere sanitarie ci sarà non appena scadranno e arriveranno le nuove – prosegue D’Amato – La cosa anomala è che scade quella con ile viene sostituita da una. Anziché andare avanti si va indietro”. La Regionecome si sta preparando a questa eventualità? “Stiamo creando una task force concrea e le Asl per anticipare eventuali ...

MediasetTgcom24 : Arriva la nuova tessera sanitaria senza microchip: ecco perché #tesserasanitaria #microchip - MarcellaValbusa : RT @wireditalia: Per affrontare la carenza globale di semiconduttori le nuove tessere saranno distribuite senza microchip. Non potranno più… - telodogratis : Tessera sanitaria senza chip, prenotazioni visite a rischio: il piano del Lazio - Asgard_Hydra : Tessera sanitaria, perché non avrà il microchip | Wired Italia - Dalagh : RT @ProntoPCBaveno: Tessera Sanitaria: scadenza delle funzionalità CNS prorogabile al 2023. (solo se non già scaduta, solo con Windows e 's… -