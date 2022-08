Terremoto, risveglio ad alta tensione: scossa fortissima, epicentro e magnitudo (Di martedì 30 agosto 2022) Un Terremoto fortissimo si è verificato alle prime luci del mattino. Il sisma si è palesato in una zona molto vicina all’Italia. Causando grande tensione generale. Ecco tutti i dettagli. Le prime ore del mattino sono state protagoniste di un Terremoto molto forte. Un sisma che ha messo in seria difficoltà tutta la popolazione e che ha coinvolto una zona molto vicina all’Italia. Altissima tensione dato che quella zona è stata già colpita in passato e in maniera molto pesante. Adobe Stock/CheNewsIl Terremoto è un fenomeno che può incidere in qualsiasi modo. Sia che l’epicentro avvenga sulla terra sia a mare, il sisma può avere delle conseguenze davvero molto pesanti. Per questo motivo, quando arriva la tensione e l’attenzione sono sempre molto alti. ... Leggi su chenews (Di martedì 30 agosto 2022) Unfortissimo si è verificato alle prime luci del mattino. Il sisma si è palesato in una zona molto vicina all’Italia. Causando grandegenerale. Ecco tutti i dettagli. Le prime ore del mattino sono state protagoniste di unmolto forte. Un sisma che ha messo in seria difficoltà tutta la popolazione e che ha coinvolto una zona molto vicina all’Italia. Altissimadato che quella zona è stata già colpita in passato e in maniera molto pesante. Adobe Stock/CheNewsIlè un fenomeno che può incidere in qualsiasi modo. Sia che l’avvenga sulla terra sia a mare, il sisma può avere delle conseguenze davvero molto pesanti. Per questo motivo, quando arriva lae l’attenzione sono sempre molto alti. ...

TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Risveglio tumultuoso nello Ionio per una scossa di terremoto,magnitudo 4.7 registrata alle 6:49 ora locale, davanti al… - FrancoScarsell2 : Risveglio tumultuoso nello Ionio per una scossa di terremoto,magnitudo 4.7 registrata alle 6:49 ora locale, davanti… - ps9b8fnt : @ImolaOggi Oddio! Se è vero, mi aspetto un terremoto o il risveglio del Vesuvio! ?? - ElenaGiulia12 : @EUROCITIES @DarioNardella @ZelenskyyUa @Vitaliy_Klychko Come!? tanti paesini distrutti dal terremoto ancora aspett… - viagrazie : Terremoto, risveglio di paura in Sicilia: scossa magnitudo 4.2 tra Palermo e Sciacca -