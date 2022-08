Terremoto di magnitudo 4.7 davanti alla costa dell’isola di Leucade: tremano Puglia e Calabria (Di martedì 30 agosto 2022) La terra ha tremato martedì mattina in modo piuttosto violento. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia) nel mar Ionio, di fronte alla costa ovest dell’isola greca di Leucade. In base ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, la scossa ha avuto ipocentro a 17 km di profondità ed epicentro a circa 30 km dalla terraferma. Non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita sino in Puglia e Calabria. Ieri altre due scosse di Terremoto erano state rilevate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia, tra la provincia di Enna e il ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 30 agosto 2022) La terra ha tremato martedì mattina in modo piuttosto violento. Una scossa didi4.7 è stata registrata alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia) nel mar Ionio, di fronteovestgreca di. In base ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, la scossa ha avuto ipocentro a 17 km di profondità ed epicentro a circa 30 km dterraferma. Non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita sino in. Ieri altre due scosse dierano state rilevate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia, tra la provincia di Enna e il ...

MediasetTgcom24 : Sciame sismico tra Catania ed Enna: anche terremoto di magnitudo 3.5 #terremoto #catania #enna #sicilia #INGV - RaiNews : La magnitudo di 4.7, registrata intorno alle 5.49 del mattino (ora italiana) ad una profondità di 17 chilometri, la… - repubblica : Grecia, terremoto di magnitudo 4.7 davanti alla costa di Leucade avvertito in Puglia e Calabria - Grosiglioni : RT @ilpost: C’è stato un terremoto di magnitudo 4.7 al largo della costa ionica della Grecia: è stato sentito anche in Puglia e Calabria ht… - pennadireve : Grecia, terremoto di magnitudo 4.7 avvertito in Puglia e Calabria -