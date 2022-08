“Terra Amara”, anticipazioni del 30 agosto: l’ira di Demir (Di martedì 30 agosto 2022) “Terra Amara”, la soap turca con Hilal Altinbilek e Bulent Polat, ritorna oggi 30 agosto con il 42esimo episodio della prima stagione. Terra Amara, trama ed anticipazioni del 30 agosto Terra Amara 30 agostoHunkar viene a conoscenza della gravidanza di Saniye. Gulten dice a suo fratello Gaffur che non ritornerà a casa e che resterà a casa di Yilmaz. L’uomo è terrorizzato dalla reazione che questo scatenerà alla villa lui e Saniye hanno detto che Gulten è da una parente che si è fatta male cadendo. Demir riceve la visita del gioielliere Sakip che lo informa della vendita dei gioielli di Sermin. Quest’ultima, per non dire la verità, inscena un furto di cui accusa Gulten. Sabahattin è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 agosto 2022) “”, la soap turca con Hilal Altinbilek e Bulent Polat, ritorna oggi 30con il 42esimo episodio della prima stagione., trama eddel 3030Hunkar viene a conoscenza della gravidanza di Saniye. Gulten dice a suo fratello Gaffur che non ritornerà a casa e che resterà a casa di Yilmaz. L’uomo è terrorizzato dalla reazione che questo scatenerà alla villa lui e Saniye hanno detto che Gulten è da una parente che si è fatta male cadendo.riceve la visita del gioielliere Sakip che lo informa della vendita dei gioielli di Sermin. Quest’ultima, per non dire la verità, inscena un furto di cui accusa Gulten. Sabahattin è ...

