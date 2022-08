Terra Amara Anticipazioni 31 agosto 2022: Gaffur e Saniye custodiscono un pericoloso segreto... (Di martedì 30 agosto 2022) Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 31 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che mentre Demir giura vendetta, Gaffur e Saniye si mettono nei guai, e Sermin fa una scoperta che la sconvolge! Leggi su comingsoon (Di martedì 30 agosto 2022) Ledella Puntata diin onda mercoledì 31su Canale 5 rivelano che mentre Demir giura vendetta,si mettono nei guai, e Sermin fa una scoperta che la sconvolge!

infoitcultura : Terra amara, anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022 - Pandorainstorm : @manchiessendoci Hanno cantato solo alla fine Amara terra mia e poi sono andati via. Io sono rimasta basita perché… - ItsLucyEm : Terra Amara, trame turche: per la polizia il rapporto tra Sermin e Hatip è compromettente - manchiessendoci : @Pandorainstorm Ma gli Zen Circus avevano già cantato all’inizio o solo verso la fine? Ho scritto ciò perché almeno… - Albatrosfenice1 : Qlc sa dirmi come vedere tt le puntate di terra amara su telegram? Mi sono unita ai vari canali ma ci sono solo le… -