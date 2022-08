Telenovela è il nuovo singolo di Biagio Antonacci: “Si ballerà” (Di martedì 30 agosto 2022) Il nuovo singolo di Biagio Antonacci è Telenovela. L’annuncio arriva dallo stesso cantautore che sui social mostra la copertina del brano e comunica la data di uscita. Telenovela sarà fuori venerdì 2 settembre 2022 ed è un brano prodotto da d.whale e Zef. Biagio Antonacci scrive: “E si ballerà”, ma tra i commenti dei post precedenti all’annuncio aggiunge: “In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una Telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici”. Recentemente Biagio Antonacci ha duettato con Enzo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Ildi. L’annuncio arriva dallo stesso cantautore che sui social mostra la copertina del brano e comunica la data di uscita.sarà fuori venerdì 2 settembre 2022 ed è un brano prodotto da d.whale e Zef.scrive: “E si”, ma tra i commenti dei post precedenti all’annuncio aggiunge: “In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici”. Recentementeha duettato con Enzo ...

BiagioAntonacci : L’equilibrio va sempre allenato. È l’ora della mia Telenovela preferita. Questo venerdì fuori “TELENOVELA” il mio… - IlContiAndrea : Si intitola #Telenovela il nuovo singolo di #BiagioAntonacci in uscita venerdì e prodotto da d.whale e Zef. 'In un… - Flavia66512586 : RT @BiagioAntonacci: L’equilibrio va sempre allenato. È l’ora della mia Telenovela preferita. Questo venerdì fuori “TELENOVELA” il mio nuo… - RebeccaChiadini : RT @BiagioAntonacci: L’equilibrio va sempre allenato. È l’ora della mia Telenovela preferita. Questo venerdì fuori “TELENOVELA” il mio nuo… - SMSNEWSOFFICIAL : BIAGIO ANTONACCI: Da venerdì in radio e in digitale il nuovo singolo TELENOVELA -