Telemarketing | 1 | 9 mln di iscritti al nuovo Registro delle opposizioni

(Di martedì 30 agosto 2022) Sono a quota 1,9 milioni le iscrizioni al, varato il 27 luglio, per evitare ilselvaggio. La cifra è fornita da una nota dell’Unione nazionale Consumatori ed è riferita al 21 agosto. “Ultimo dato disponibile del Mise“, si spiega nella nota. A questi vanno aggiunti il mezzo milionevecchie numerazioni già presenti al momento dell’attivazione del servizio e che vi sono stati automaticamente traslati. “E’ un segno tangibile del fatto che gli italiani sono arcistufitelefonate moleste. Peccato che con l’iscrizione alle chiamate, come temevamo, non siano del tutto cessate, specie da parte dei call center esteri e abusivi”, spiega Massimiliano Dona, presidente dell’Unione. L'articolo ...

