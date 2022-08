Tasse sugli extraprofitti, cosa sono e perché c’è un buco di miliardi (Di martedì 30 agosto 2022) Il Decreto Aiuti bis ha introdotto diverse misure (qui trovate tutti i sostegni per famiglie e imprese) per contrastare il caro bollette e l’aumento dei prezzi che pesano sempre più sulle tasche degli italiani. Ma lo sforzo del Governo sembra non essere sufficiente, così ecco che tutti i partiti spingono per il recupero delle risorse necessarie dalla tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche. Tanto per cambiare, c’è un problema: le entrate statali legate al prelievo fiscale ai danni dei “paperoni” dell’energia si sono rivelate minori del previsto. Dove “minori” appare quasi un eufemismo, visto che si parla di miliardi di euro di ammanco. cosa sono gli extraprofitti e come vengono tassati I cosiddetti extraprofitti rappresentano i guadagni record messi a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Il Decreto Aiuti bis ha introdotto diverse misure (qui trovate tutti i sostegni per famiglie e imprese) per contrastare il caro bollette e l’aumento dei prezzi che pesano sempre più sulle tasche degli italiani. Ma lo sforzo del Governo sembra non essere sufficiente, così ecco che tutti i partiti spingono per il recupero delle risorse necessarie dalla tassazione deglidelle aziende energetiche. Tanto per cambiare, c’è un problema: le entrate statali legate al prelievo fiscale ai danni dei “paperoni” dell’energia sirivelate minori del previsto. Dove “minori” appare quasi un eufemismo, visto che si parla didi euro di ammanco.glie come vengono tassati I cosiddettirappresentano i guadagni record messi a ...

