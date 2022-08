"Taranto zona di sacrificio", il manifesto shock dei Genitori tarantini contro l'inquinamento dell'ex Ilva (Di martedì 30 agosto 2022) Cittadini e associazioni hanno tenuto un flash mob davanti al manifesto che cita il report della Commissione Onu del 12 gennaio scorso. Zaninelli: "Il dossier delle Nazioni Unite è passato sotto silenzio" Leggi su repubblica (Di martedì 30 agosto 2022) Cittadini e associazioni hanno tenuto un flash mob davanti alche cita il reporta Commissione Onu del 12 gennaio scorso. Zaninelli: "Il dossiere Nazioni Unite è passato sotto silenzio"

