Tante rinnovabili e divieto di estrarre gas nazionale. Ricette energetiche dal M5s (Di martedì 30 agosto 2022) Lo scorso 22 agosto in questo articolo del Foglio abbiamo posto ai partiti cinque domande sulla politica energetica italiana, da cui dipende il futuro del nostro paese. Ospitiamo qui una prima replica all’articolo di Carlo Stagnaro. Le motivazioni pressanti che costringono i partiti politici ad affrontare un tema, quello dell’energia, che rappresenta in questo momento storico una esigenza sociale e ambientale, dovrebbero essere inquadrate nell’idea di sviluppo, crescita e democrazia di una società che si intende perseguire. Una idea che, secondo noi, deve essere inserita nel solco della ecologia integrale, cioè quell’approccio che affronta contestualmente la crisi economica, sociale e ambientale, così come del resto proposto (e imposto) dall’Europa e dalle Nazioni Unite. L’ecologia integrale dà la misura di una impostazione progressista e innovatrice della società. Nella grave ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) Lo scorso 22 agosto in questo articolo del Foglio abbiamo posto ai partiti cinque domande sulla politica energetica italiana, da cui dipende il futuro del nostro paese. Ospitiamo qui una prima replica all’articolo di Carlo Stagnaro. Le motivazioni pressanti che costringono i partiti politici ad affrontare un tema, quello dell’energia, che rappresenta in questo momento storico una esigenza sociale e ambientale, dovrebbero essere inquadrate nell’idea di sviluppo, crescita e democrazia di una società che si intende perseguire. Una idea che, secondo noi, deve essere inserita nel solco della ecologia integrale, cioè quell’approccio che affronta contestualmente la crisi economica, sociale e ambientale, così come del resto proposto (e imposto) dall’Europa e dalle Nazioni Unite. L’ecologia integrale dà la misura di una impostazione progressista e innovatrice della società. Nella grave ...

andreamerolaa : @unchimico @BarinEmiliano @__husaria__ @LuMo71 @francescomaths Nono io ho visto tante volte in cui ha scritto che è… - MartucciF : @PastorellaGiu @Antonio_Tajani Si perché Putin te lo rispetta, ma al posto di dire panzane mettete un piano energet… - Sharon120771 : RT @ConteZero76: I due partiti che più si oppongono a rigassificatori (e quindi a contenere il problema energetico) sono #PD e #M5S. Tante… - matteotti_g : RT @EleonoraEvi: in Europa e sui territori e per farlo la mobilitazione di tante e tanti è fondamentale. lotta ai #pfas, #stopConsumodiSuo… - alemarino71 : @EnricoLetta @pdnetwork Gli italiani che s’incazzano e le palle ancor gli girano… e producono tante energie rinnova… -