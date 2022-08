Taiwan, “Biden chiederà al Congresso l’ok per vendere all’isola 1,1 miliardi di armi”. Pechino: “Usa la smettano” (Di martedì 30 agosto 2022) L’amministrazione Biden intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari a Taiwan. Lo riferisce Politico. Il pacchetto comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar. La notizia arriva mentre la Cina continua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello Stretto di Taiwan, poche settimane dopo la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi. E la risposta di Pechino non si è fatta attendere, tramite le parole del portavoce della ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu: “Gli Stati Uniti devono interrompere immediatamente la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) L’amministrazioneintende chiedere formalmente aldi approvare una vendita diper 1,1di dollari a. Lo riferisce Politico. Il pacchetto comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar. La notizia arriva mentre la Cina continua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello Stretto di, poche settimane dopo la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi. E la risposta dinon si è fatta attendere, tramite le parole del portavoce della ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu: “Gli Stati Uniti devono interrompere immediatamente la ...

