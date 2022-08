Supplenze al 31 agosto o 30 giugno | cominciano le NOMINE I bollettini pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici IN AGGIORNAMENTO

ProDocente : Supplenze da GaE e GPS, algoritmo e nomine: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì… - orizzontescuola : Supplenze da GaE e GPS, algoritmo e nomine: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì… - AniefTorino : Supplenze da GaE e GPS, algoritmo e nomine: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì… - sabycurry8 : RT @AniefTorino: ???? AT TORINO: AVVISO SUPPLENZE GPS L'UST TORINO ha comunicato che procederà all’attivazione della fase di attribuzione… - lacittanews : Di Nino Sabella La proposta di assunzione dalle graduatorie di istituto, per l’attribuzione delle s… -

Gli aspiranti utilmente inseriti in GaE e/o GPS hanno potuto presentare la domanda di attribuzione degli incarichi al 31o 30 giugno 2023 entro il 16ore 14. Adesso la fase successiva: le nomine, ma prima bisogna avere il quadro completo delle disponibilità. Per rispondere alle domande dei lettori sull'argomento ritorna Question Time , la ...La proposta di assunzione dalle graduatorie di istituto, per l'attribuzione dellebrevi e saltuarie o dial 31o 30 giugno che non è stato possibile attribuire da GaE e GPS, deve essere trasmessa con un determinato preavviso. Differenzapari/superiori a 30 giorni e inferiori. ...Supplenze ATA per l'anno scolastico 2022/23: l'Ambito Territoriale di Bari ha pubblicato l'avviso N. 21318 del 30 agosto.Come abbiamo anticipato, oggi, 30 agosto, si è tenuta una manifestazione congiunta alle ore 10.30 Piazza Santi Apostoli, Roma, organizzata dal Coordinamento Modifichiamo il Concorso Straordinario Bis ...