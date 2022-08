Su TikTok compaiono pubblicità che promuovono l’uso della ketamina (Di martedì 30 agosto 2022) Peak è una delle startup di telemedicina che sono emerse durante la pandemia, quando la DEA ha allentato i suoi regolamenti sul trasporto di sostanze controllate. Su TikTok, di recente, compaiono pubblicità di Peak in cui si promuove anche l’utilizzo di sostanze come la ketamina, anche se questa non sempre viene nominata in modo diretto negli annunci perché le linee guida pubblicitarie di TikTok vietano specificamente la promozione di sostanze controllate. In generale, gli annunci pubblicitari di Peak mostrano persone che passano da uno stato emotivo di profonda tristezza a uno più positivo e rilassato o che riescono a risolvere problemi legati all’ansia e alla depressione grazie a una terapia che prevede appunto l’uso della ketamina. Chiaramente, si ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 30 agosto 2022) Peak è una delle startup di telemedicina che sono emerse durante la pandemia, quando la DEA ha allentato i suoi regolamenti sul trasporto di sostanze controllate. Su, di recente,di Peak in cui si promuove anche l’utilizzo di sostanze come la, anche se questa non sempre viene nominata in modo diretto negli annunci perché le linee guida pubblicitarie divietano specificamente la promozione di sostanze controllate. In generale, gli annunci pubblicitari di Peak mostrano persone che passano da uno stato emotivo di profonda tristezza a uno più positivo e rilassato o che riescono a risolvere problemi legati all’ansia e alla depressione grazie a una terapia che prevede appunto. Chiaramente, si ...

