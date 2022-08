Stupro Piacenza, l'avvocato del 27enne arrestato: 'È spaventato e provato in carcere' (Di martedì 30 agosto 2022) 'L'ho trovato molto spaventato e provato, sicuramente il regime carcerario non è semplice soprattutto per i soggetti accusati di certi reati'. Sono le parole di Nadia Fiorani, avvocato di Sekou ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) 'L'ho trovato molto, sicuramente il regime carcerario non è semplice soprattutto per i soggetti accusati di certi reati'. Sono le parole di Nadia Fiorani,di Sekou ...

pietroraffa : 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima… - matteosalvinimi : Capotreno aggredita da un africano sul treno in partenza da Piacenza, città ancora sconvolta dal recente stupro. No… - PagellaPolitica : Dopo il caso dello stupro di Piacenza, è tornato a circolare il dato secondo cui il 40% degli stupri in Italia è co… - leggoit : Stupro #Piacenza, l’avvocato del 27enne arrestato: «È spaventato e provato in carcere» - tiziana89123076 : @mariannamadia Cara Marianna io nn dimentico lo stupro di Piacenza condannato da nessuna donna Es Boldrini e tanto… -