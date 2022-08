Storia | fede e attesa | torna la Festa della Transumanza a San Giorgio la Molara

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSanla(Bn) – “Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare…”. Così un’antica pratica ispirava Gabriele D’ annunzio in una delle sue più celebri opere: I pastori. L’autore dedicava dei versi alla sacralità di un rituale senza tempo: La. Parliamomigrazione delle pecore attraverso sentieri che serviva ai pastori per raggiungere i pascoli più rigogliosi, spostandosi da nord a sud e viceversa a secondastagione. E ne hanno attraversati di viali d’erba i nostri pastori. Ne hanno fatta di strada! Dalla preifino all’11 Dicembre 2019, quando questa antica pratica che sta per essere rivissuta dopo due anni di stop forzato causa pandemia -cosi desueta e al contempo così affascinante- ha saputo ottenere il prestigioso ...

dsmca1 : @monda66 Egr. Direttore ,Le chiedo con umiltà e fiducia di non ignorare il mio tag rivolto al Suo prezioso Giornale… - ilvaglio1 : Storia, rituali, fede, passione e attesa: ritorna la Festa della Transumanza sul Regio Tratturo. #transumanza… - Gianna81635097 : @Simone172019 @Giorgiolaporta Forse perche' Salvini e Meloni sono i politici piu' venduti della storia della Repubb… - givemechillEsse : @CEHIOB0H @Bona_y_loca @ssupernickk Curiosa di vedere come hanno sviluppato la storia (è la prima distaccata dalla… - RicInChampions : @Fede_Campa1 questo ci ha portato il 19, senza dubbio il più grande milanista della storia della piattaforma -

La Gazzetta di Lucca

Unamolto antica, ma ancora oggi sempre viva sia per i numerosi devoti lucani e sia per i ...sacralità e li percorre ormai da secoli da pellegrini riscoprendo ogni anno un nuovo cammino di. ...... in South Molton street, è stato il primo luxury multibrand store del Regno Unito, e ha cambiato il corso delladel fashion retail nel Paese. In questi oltre 50 anni, ha sempre mantenuto... Clèmentine, una storia di fede e resilienza dal cuore dell'Africa: "Nei libri racconto la mia vita" Il motivo dei forti legami atlantici e pro-Nato della Meloni e di FdI La storia di quel partito e i suoi rapporti con l'apparato dei servizi Usa ...Margherita Ward fu una donna cattolica inglese, impiccata sotto il regno di Elisabetta I per aver aiutato un sacerdote a evadere dal carcere.