Stipendi, i nuovi dati Ocse: nel 2021 inversione di tendenza, ma in 30 anni sono saliti solo dello 0,3%. Nonostante la volata del pil l'Italia resta ultima (Di martedì 30 agosto 2022) Il 2021, grazie al recupero post Covid, ha segnato un'inversione di tendenza. l'Italia non è più l'unico Paese Ocse in cui i salari annuali medi negli ultimi 30 anni invece di crescere sono calati, dato che ha fatto molto discutere quando il rialzo dell'inflazione ha iniziato a erodere il potere d'acquisto dei dipendenti. Ma le buone notizie si fermano qui. Ilfattoquotidiano.it ha esaminato le tabelle dell'organizzazione parigina aggiornate a giugno: mostrano che nell'anno in cui il pil è rimbalzato di più del 6% lo Stipendio medio italiano si è attestato a 29.694 euro contro i 29.588 del 1991 (si tratta di valori a parità di potere di acquisto per tener conto della variazione dei prezzi). Dunque un incremento c'è stato, ma si è fermato allo 0,3%:

