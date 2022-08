Stephen King. 1300 dollari per guardare 13 film horror del Re del Brivido (Di martedì 30 agosto 2022) Gli appassionati di Stephen King residenti negli USA possono tentare la sorte guadagnando 1.300 dollari sottoponendosi alla visione di 13 film horror tratti dalle sue opere. Che ne dite di guadagnare 1300 dollari guardando 13 film tratti dalle opere di Stephen King. Questa è l'opportunità che offre la rete satellitare americana Dish a un fortunato vincitore. Il prescelto, che purtroppo dovrà essere residente negli USA si sottoporrà a un esperimento. durante la visione dei film il suo battito cardiaco verrà monitorato per stabilire quale sia il film più spaventoso o il villain più raccapricciante. Al vincitore del concorso verrà chiesto di guardare tutti i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022) Gli appassionati diresidenti negli USA possono tentare la sorte guadagnando 1.300sottoponendosi alla visione di 13tratti dalle sue opere. Che ne dite di guadagnareguardando 13tratti dalle opere di. Questa è l'opportunità che offre la rete satellitare americana Dish a un fortunato vincitore. Il prescelto, che purtroppo dovrà essere residente negli USA si sottoporrà a un esperimento. durante la visione deiil suo battito cardiaco verrà monitorato per stabilire quale sia ilpiù spaventoso o il villain più raccapricciante. Al vincitore del concorso verrà chiesto ditutti i ...

