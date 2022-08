Sottufficiale napoletano della Marina morì per l’amianto | dal Ministero 1 | 3 mln ai familiari

(Di martedì 30 agosto 2022) Il Tribunale di Roma ha condannato ilDifesa a un risarcimento complessivo pari a un milione 300 mila euro per la morte delMilitare Camillo Limatola,, deceduto il primo agosto del 2013, all’eta’ di 59 anni, a causa di un mesoteliona da esposizione ad amianto. Lo rende noto l’Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni, per il quale la sentenza e’ “fondamentale per il riconoscimento anche del danno psicologico sofferto daidelle vittime”. Il giudice Claudio Patruno, nella sentenza emessa lo scorso 27 luglio, ha spiegato, tra l’altro, che dagli atti emerge la frequente presenza del“negli ambienti in cui il Limatola ebbe a svolgere servizio sia a bordo ...

Virus1979C : #Amianto killer nella Marina Militare: il Tribunale di Roma condanna il Ministero della Difesa al risarcimento di 1… - Napolitanteam : #Amianto #killer nella #MarinaMilitare: il #TribunalediRoma condanna il #MinisterodellaDifesa al risarcimento di… - stop_fake_news_ : AGI - Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento ai familiari di 1,3 milioni per… -

...di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a un risarcimento complessivo pari a un milione 300 mila euro per la morte deldella Marina Militare Camillo Limatola,, ...Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento di 1 milione e 300 mila euro per la morte per mesotelioma da esposizione ad amianto delmotorista, Camillo Limatola, deceduto il 1 agosto 2013 a soli 59 anni. Camillo era stato dipendente della Marina tra il 1973 e il 1978, presso la base militare de 'La ...Camillo Limatola, morto a 59 anni per mesotelioma, era stato dipendente della Marina tra il 1973 e il 1978 nella base militare de "La Maddalena" ...Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a un risarcimento complessivo pari a un milione 300 mila euro per la morte del sottufficiale della Marina Militare Camillo Limatola, napole ...