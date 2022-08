Sottoufficiale della marina morto a 59 anni per l’amianto: il Ministero della Difesa dovrà risarcire la famiglia (Di martedì 30 agosto 2022) È morto a soli 59 anni Camillo Limatola, Sottoufficiale della marina Italiana, napoletano, deceduto il primo agosto del 2013 a causa di un mesotelioma da esposizione ad amianto. Ora, il tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire la famiglia del Sottoufficiale con un milione e 300mila euro. Leggi anche: A lavoro per anni ‘a contatto’ con l’amianto, macchinista muore a 60 anni: l’Inail dovrà risarcire la moglie Amianto, Sottoufficiale della marina muore a 59 anni: i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Èa soli 59Camillo Limatola,Italiana, napoletano, deceduto il primo agosto del 2013 a causa di un mesotelioma da esposizione ad amianto. Ora, il tribunale di Roma ha condannato illadelcon un milione e 300mila euro. Leggi anche: A lavoro per‘a contatto’ con, macchinista muore a 60: l’Inailla moglie Amianto,muore a 59: i ...

