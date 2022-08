Sospesi gli interventi programmati al San Martino di Genova | la minoranza in Regione punta il dito contro la giunta Toti | “Organizziamo una manifestazione”

bizcommunityit : Genova, emergenza personale al San Martino: sospesi gli interventi programmati - DigitalMatt3 : RT @Rosalba_Falzone: @giusbrindisi In questo caso la cura del mago don Nascimento di turno è quella della 'Tachipirina e vigile attesa' e n… - cindykia25644 : RT @ClaudiaBenigni8: @MessoraClaudio Fortuna che ci sono i video che lo smentiscono...domanda xchè i dottori che non HANNO seguito il proto… - DiegoMozzo : RT @ilsecoloxix: #Genova, emergenza personale al #ospedale #SanMartino: sospesi gli #interventi programmati. Un provvedimento straordinario… - AntonelloDiBell : RT @andreadagosto1: Il Popolo dei precari, dei lavoratori sotto pagati, dei disoccupati, i vessati dal green pass, i discriminati dalla vac… -

All'ospedale San Martino interventi programmatiperché mancanoinfermieri . Lo sottolinea l'opposizione in consiglio regionale, con i consiglieri regionali del Partito democratico che commentano in una nota: 'La sospensione degli ...... anche, grazie all'intervento della Regione Siciliana è stata possibile riprendere per dei lavori che per troppo tempo sono rimastie dall'incerto finale. Adesso pensiamo a rimuovere...In queste settimane, tra gli studenti delle scuole superiori, quasi 1 su 5 dovrà "riparare" il debito per accedere alla classe successiva. Un passaggio che, secondo i dati ufficiali, un anno fa fece s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...