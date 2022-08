Sono arrivati i droni iraniani in Russia (ma sono difettosi) (Di martedì 30 agosto 2022) Secondo informazioni ottenute dal Washington Post tramite agenzie di intelligence occidentali, i droni che l’Iran ha venduto alla Russia per aiutarla nell’invasione dell’Ucraina hanno dei problemi. I russi non sarebbero soddisfatti della fornitura perché i velivoli avrebbero diversi bug nel sistema. Una spedizione — trance iniziale di un pacchetto più ampio — sarebbe arrivata in Russia tramite aerei militari a metà agosto e sarebbe già in rodaggio operativo. Questa commessa comprendeva due modelli di droni Shahed, lo Shahed-129 e lo Shahed-191, oltre al Mohajer-6. Tutti sono considerati tra i migliori droni militari in mano all’Iran, progettati per attacchi e sorveglianza. L’amministrazione Biden ha avvertito a luglio che la Russia si stava preparando ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) Secondo informazioni ottenute dal Washington Post tramite agenzie di intelligence occidentali, iche l’Iran ha venduto allaper aiutarla nell’invasione dell’Ucraina hanno dei problemi. I russi non sarebbero soddisfatti della fornitura perché i velivoli avrebbero diversi bug nel sistema. Una spedizione — trance iniziale di un pacchetto più ampio — sarebbe arrivata intramite aerei militari a metà agosto e sarebbe già in rodaggio operativo. Questa commessa comprendeva due modelli diShahed, lo Shahed-129 e lo Shahed-191, oltre al Mohajer-6. Tutticonsiderati tra i migliorimilitari in mano all’Iran, progettati per attacchi e sorveglianza. L’amministrazione Biden ha avvertito a luglio che lasi stava preparando ...

