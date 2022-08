Sondaggio, scatto di Italexit. Paragone lanciato verso il sorpasso clamoroso (Di martedì 30 agosto 2022) Nell'ultimo Sondaggio presentato da Enrico Mentana nel Tg La7 il movimento di Paragone fa registrare un ragguardevole 3,4 per cento in virtù di una crescita di un punto decimale salala scorsa ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) Nell'ultimopresentato da Enrico Mentana nel Tg La7 il movimento difa registrare un ragguardevole 3,4 per cento in virtù di una crescita di un punto decimale salala scorsa ...

judytono3 : Sondaggio, scatto di Italexit. Paragone lanciato verso il sorpasso clamoroso - Il Tempo - PAOLO30158591 : Sondaggio, scatto di Italexit. Paragone lanciato verso il sorpasso clamoroso A ME PIACE UN SACCO ???????????????????????????????????? - biacapparelli : Sondaggio, scatto di Italexit. Paragone lanciato verso il sorpasso clamoroso - Il Tempo - arwen0506 : Sondaggio, scatto di Italexit. Paragone lanciato verso il sorpasso clamoroso - gervasoni1968 : Il partito nazi comunista no vax potrebbe avere più voti di Bonino ???????? e secondo me li avràSondaggio, scatto di It… -