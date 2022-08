Sondaggio Euromedia | Fdi vicina al 25% Il M5s insegue la Lega | Terzo Polo davanti a Forza Italia

(Di martedì 30 agosto 2022) Fratelli d’si confermaal 25% nei sondaggi. Lo conferma l’ultima rilevazione diResearch per Porta a Porta, che vede il partito di Giorgia Meloni in testa con il 24,6% dei consensi. Il Pd si attesta al 23,1%. Seguono ladi Matteo Salvini, cheResearch dà al 12,5%, e il Movimento 5 Stelle, al 12,3% dei consensi. Azione-Viva è al 7,4%,(7%). Seguono, tutti sotto al 4%, Sinistrana-Europa Verde con il 3,1%, il partito di Gianluigi Paragone, ItalExit, al 2,8%, Noi Moderati, con il 2% e +Europa, all‘1,5%. August 30, 2022 su Open Leggi anche: Elezioni 2022, scatto di Fratelli d’nei sondaggi: è al 24,8%, ...

Così, in un tweet, il leader di Azione Carlo Calenda , che pubblica ildiresearch, secondo cui IV - Azione sarebbero al 7,4%.Carlo Calenda leader di Azione commenta così su twitter il dato dell'ultimodiResearch per Porta a Porta che accredita il Terzo Polo al 7,4% dei consensi per le prossime elezioni ... Sondaggi, dati a sorpresa di Euromedia: Fdi vicini al 25. M5s riacciuffa la Lega poco oltre il 12 In testa il duello Fratelli d’Italia-Pd, il M5s che è a un’attaccatura dalla Lega, il polo centrista di Calenda e Renzi che scavalcano Forza Italia. I 5 Stelle, infatti, secondo Euromedia, avrebbero r ...“Cresceremo ancora molto. I cittadini hanno voglia di una politica seria fatta di proposte e non di false promesse. Superata Forza Italia il prossimo obiettivo è lasciarsi alle spalle Lega e 5S. E ce ...